Божович назвал причину падения уровня футбола: «Игроки мало интересуются женщинами»

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Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ черногорец Миодраг Божович назвал «СЭ» причину падения уровня футбола.
«По чемпионату Европы можно заметить, что уровень мирового футбола, можно сказать, немного упал. Особенно у молодого поколения. Раньше очень много ребят играли во дворе. Все начинали играть именно там. А сейчас редко кто занимается футболом во дворе. Люди меньше двигаются, занимаются. Все меньше интересуются футболом.
Сейчас футболисты мало интересуются женщинами. Раньше, если ты занимался футболом, то по чуть-чуть смотрел на красивых девушек, гонялся за ними. Это нормально. А сейчас их даже девушки не интересуют. Дальше будет еще труднее. Красивые девушки должны нравиться! А молодежь сейчас сидит в телефонах, соцсетях. Им пофигу на все», — сказал Божович «СЭ».
В России Божович работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов».