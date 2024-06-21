Хавбек сборной Италии Кристанте: «Испания доминировала в матче с нами»

Полузащитник сборной Италии Брайан Кристанте прокомментировал поражение от Испании (0:1) в групповом турнире Евро-2024.

«Они сыграли гораздо сильнее нас и заслужили победу. Мы не могли продвигаться вперед — нас сдерживали. Против нас доминировали, но Испания такая всегда: она сбивает с толку своими дриблингом и контролем мяча. Мы могли бы лучше организовать отдельные контратаки ради создания моментов. Этого мы не сделали, и результат — не в нашу пользу», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.