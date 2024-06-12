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Сегодня, 16:34

Буффон считает, что сборную Италии недооценивают перед чемпионатом Европы-2024

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Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон оценил состав национальной команды перед началом чемпионата Европы-2024 в Германии.

«Я думаю, что эту команду, вероятно, недооценивают. Она очень конкурентоспособна, и человеческий уровень этих ребят поражает. Мне это нравится больше всего: это чувство принадлежности и отличное отношение. Есть смирение и трудолюбие. Кроме того, в составе присутствуют четыре, пять или шесть топ-игроков, так что у нас есть подходящие люди для хорошей конкуренции», — цитирует Буффона Football Italia.

На групповом этапе континентального первенства команда Лучано Спаллетти сыграет против Хорватии, Испании и Албании. Итальянцы являются действующими чемпионами Европы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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