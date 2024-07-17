Сака: «Всегда буду благодарен Саутгейту»

Нападающий сборной Англии Букайо Сака прокомментировал уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной команды.

«Огромное спасибо за все, что вы сделали для меня и команды, Гарет. Я всегда буду благодарен за воспоминания, которые вы оставили, за то, как вы поддерживали меня во всем, и за всю вашу работу по достижению прогресса. Желаю вам всего наилучшего», — написал Сака в социальной сети.

53-летний специалист тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.