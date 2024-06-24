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Сегодня, 19:30

Булыкин: «Голландцы всегда являются теневыми фаворитами»

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Бывший футболист «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о результатах сборной Нидерландов на Евро-2024.

«Голландцы являются всегда теневыми фаворитами. Будем надеяться, что на этом чемпионате у них получится пройти как можно дальше и напомнить о себе как о команде с большим прошлым. Сборная Нидерландов всегда играет в атакующий, открытый футбол. Из-за удобного турнирного положения все равно не ожидаю закрытую игру. Уверен, команда будет атаковать. Возможно, даже пропустит, если будет Вирджил ван Дейк. Сборная Австрии — дисциплинированная команда, в которой нет суперзвезд. И благодаря хорошему прессингу и физической форме команда добивается успехов. Но все же ожидаю победу голландцев со счетом 2:1», — сказал Булыкин ODDS.ru.

В последнем туре Нидерланды сыграют с Австрией, а Франция встретится с Польшей. Обе игры состоятся 25 июня.

Источник: ODDS.ru
Дмитрий Булыкин
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
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