0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:22

Булыкин объяснил, чем вызывает интерес квалификация чемпионата Европы-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чем привлекает его внимание стартовавшая квалификация чемпионата Европы-2024.

«Конечно, буду смотреть отборочные матчи Евро-2024. Интересно, кто в какой форме, кто с кем играет. Тем более, что участвуют все сильнейшие сборные Европы. Буду следить за всеми. Интерес вызывают и итальянцы, и англичане, и нидерландцы, и французы. За всеми будет любопытно наблюдать», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В отборочных матчах к чемпионату Европы-2024 сыграют 53 сборные. 24 из них выйдут в финальную часть, которая состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Сборная России не принимает участия в квалификации Евро-2024 из-за отстранения от международных соревнований.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10747667-bulykin-obyasnil-chem-vyzyvaet-interes-kvalifikaciya-chempionata-evropy-2024.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Россия — Финляндия: есть победа на Евро! / С такой игрой стоит бояться Дании?
Дмитрий Губерниев — про скандал с Ольгой Бузовой: «Это была не постановка»
Окончательная заявка Черчесова / Что ждать от России на Евро?
Александр Головин: Мбаппе — лучший в мире / Челси — супертоп / Фаворит Евро — это...
Антон Заболотный: Это в СМИ я деревянный / Нужно больше хейта / Возвращение в ЦСКА
Черчесов — о жеребьевке и минусах календаря на Евро
Дюков — о задачах сборной и контракте Черчесова
Черчесов объяснил, почему сыграл с Бельгией в атакующий футбол
Акинфеев в сборную не возвращается, Головин не сыграет с Бельгией
Черчесов: «Не говорил с Акинфеевым! Не надо вводить людей в заблуждение»
«Есть шанс показать, что это лучшая сборная»
Головин: «Выиграть Евро? После ЧМ все возможно»
Дзюба изображает Черышева
Останкинская башня в цветах флага России
Сборная и фанаты вместе празднуют выход на Евро-2020
Россия — на Евро-2020! Как Кипр болел за наших
Кудряшов: «России важно стать первой в группе»
Гильерме: «Теперь хотим обыграть Кипр»
Комличенко: «Сказал Дзюбе, что он — машина»
Дзюба: «Гимн России круче гимна Лиги чемпионов»
Леонид Федун: о сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов рассказал, за какими сборными будет следить в отборе на Евро-2024

Тренер сборной Армении Петраков: «Если Сперцян будет лидером — не откажемся. Но хочется, чтобы лидеров было несколько».