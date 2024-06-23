Булыкин оценил неудачную игру Лукаку на Евро-2024

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объяснил причину неудачной игры форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку на Евро-2024.

«Он забивает, только голы отменяют. Я думаю, что в следующей игре он забьет, и этот гол засчитают. Ему всего хватает, моменты есть. Можно было бы сказать, что не хватает реализации. Но он забивает, просто вне игры оказывается. Я думаю, не хватает уверенности, потому что она придает качества, которые позволяют и забивать, и не обращать внимания на неудачи. Но, чтобы почувствовать всю ту уверенность, надо забить. Такой замкнутый круг.

Все у него нормально. Он и команде помогает: сколько мячей он скинул, ассист сделал. Ему не хватает своих засчитанных голов. Я думаю, что все наладится. Моменты у него есть, для команды работает. Был момент, когда он разворачивался и не попал. И в первом матче, когда он не забил мяча два-три», — приводит «Спорт день за днем» слова Булыкина.

После двух туров групповой стадии Евро-2024 Бельгия занимает второе место в группе E с 3 очками. В заключительном, третьем туре команда сыграет против Украины. Матч пройдет 26 июня и начнется в 19.00 (мск).