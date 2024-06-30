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Сегодня, 20:04

Булыкин — о шансах сборной Грузии против Испании: «В Россию тоже никто не верил в 2018 году»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между сборными Испании и Грузии в 1/8 финала Евро-2024.

«В этом матче все возможно. Понятно, что Испания — фаворит, но в 2018 году в сборную России тоже никто не верил. Поэтому у грузин шансы точно будут. Кварацхелия должен выдать свой максимум. Думаю, игра будет очень яркой», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Матч между Испанией и Грузией состоится в воскресенье, 30 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная России по футболу
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