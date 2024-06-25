Булыкин — об успехе Рангника с Австрией: «Тренировать сборную страны намного легче»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос «СЭ», почему работа Ральфа Рангника в сборной Австрии оказалась более успешной, чем в «Локомотиве».

«Тренировать сборную страны намного легче, потому что у тебя собраны лучшие футболисты страны, играющие в топ-клубах. Обычную команду тяжело выстраивать, особенно, учитывая российскую специфику и небольшой бюджет. Поэтому у него не получилось все сразу же настроить в «Локомотиве», — сказал Булыкин «СЭ».

Также Булыкин назвал плюсы сборной Австрии.

«Сборная Австрии еще может пошуметь на турнире, так как она играет дисциплинированно, ее игроки в хорошей форме и замотивированы, что самое главное. Все зависит от того, будут ли они бояться. Они молодцы, что вышли из группы с первого места. Этого никто не ожидал», — добавил Булыкин.

Австрия заняла первое место в турнирной таблице группы D с 6 очками.

Возможными соперниками по 1/8 финала у команды Ральфа Рангника вероятно будет — Турция, Чехия или Грузия.

Константин Передерий