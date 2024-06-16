Булыкин предположил, как на Тедеско скажется отказ от вызова Куртуа в сборную Бельгии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, что главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско не вызвал на чемпионат Европы Тибо Куртуа.

«Тренер сборной сам решает, кто ему нужен, чтобы показать результат. Понятное дело, что это супервратарь. Но в какой он форме и готов ли на сто процентов, решает тренер. Учитывая имеющийся конфликт, Куртуа будет тяжело теперь попасть в сборную. Думаю, когда перед тобой задача всей страны, конфликты должны уходить на второй план. Но мы видим, что по каким-то причинам Тедеско его не взял. Теперь будет больше напряжения у тренера, если что-то не заладится во вратарской позиции. Назад уже ничего не отмотать, и придется смиряться с тем, что Куртуа не будет на Евро», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Бельгия сыграет в группе E против Словакии, Румынии и Украины.