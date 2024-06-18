Булыкин: «Сборная Сербии должна выйти из группы»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы сборной Сербии на Евро-2024.

«Сборная Сербии должна выйти из группы. А дальше все будет зависеть от того, на кого они попадут в плей-офф. В любом случае будем болеть за сербов и желать им показать хороший футбол. Англия является фаворитом всего Евро-2024. Так что в поражении от них для Сербии нет ничего страшного», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Сербия играет на Евро в группе с Англией, Данией и Словенией. 16 июня сербы уступили англичанам в матче 1-го тура группового турнира со счетом 0:1. 20-го числа сборная Сербии встретится со Словенией.