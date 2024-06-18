Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Евро. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 09:33

Булыкин: «Сборная Сербии должна выйти из группы»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы сборной Сербии на Евро-2024.

«Сборная Сербии должна выйти из группы. А дальше все будет зависеть от того, на кого они попадут в плей-офф. В любом случае будем болеть за сербов и желать им показать хороший футбол. Англия является фаворитом всего Евро-2024. Так что в поражении от них для Сербии нет ничего страшного», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Сербия играет на Евро в группе с Англией, Данией и Словенией. 16 июня сербы уступили англичанам в матче 1-го тура группового турнира со счетом 0:1. 20-го числа сборная Сербии встретится со Словенией.

Источник: Vprognoze
Дмитрий Булыкин
Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
Обсудить
Читайте также
УЕФА хочет запретить флаг России на матче Румыния — Украина
Вадим Немков сравнил Хамзата Чимаева и Икрама Алискерова
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Сын президента Сербии в центре драки, стрельба и беспорядки. Евро-2024 погружается в фанатские войны
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Главная надежда Грузии на Евро не Хвича. Все зависит от Мамардашвили
Игроки сборной Украины попросили тренера выйти из раздевалки после разгрома от Румынии
Канчельскис: «Критика Тедеско? Не нужно делать выводы по одной игре»
Тарасова призналась, что не следит за Евро-2024
Геркус оценил игру Австрии под руководством Рангника: «Очень цепкая и настырная команда»
Группа F Евро-2024: в какой форме Роналду, чего ожидать от Хвичи и почему стоит последить за Турцией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Канте: «Надеюсь, Мбаппе сможет продолжить выступление на Евро»

Дешам: «Канте сиял в матче с Австрией»