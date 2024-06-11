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Сегодня, 15:30

Булыкин: «Сербы близки нам, на Евро буду поддерживать их»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от чемпионата Европы по футболу.

«Евро — это всегда большое событие, конечно, я буду смотреть. Жаль, что нашей сборной там не будет, но есть сербы. Буду поддерживать их, они близки нам. Там много классных команд, есть на кого посмотреть. Это будет настоящий праздник», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Сборная России по футболу с февраля 2022 года отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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