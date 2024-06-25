Бурлак отреагировал на дисквалификацию нападающего «Рубина» Даку на Евро-2024

Бывший защитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать албанского форварда казанцев Мирлинда Даку на два матча его сборной за оскорбительное поведение на Евро-2024.

«В футболе сейчас много политики, учитывая, что друг против друга играют команды из бывшей Югославии и соседних стран. Но Даку мог вспылить из-за эмоций. Что касается дисквалификации — он же не игрок основного состава Албании. Скорее всего, в УЕФА просто взвесили, куда реально Албания может пройти и показали, что следят за всеми. Можно было и пять, и десять матчей дать, но большой вопрос, когда албанцы попадут на крупный турнир», — приводит «РБ Спорт» слова Бурлака.

После матча второго тура групповой стадии чемпионата Европы против Хорватии (2:2) Даку выкрикивал оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.