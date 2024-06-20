Бушманов оценил старт сборной Хорватии на Евро-2024

Российский тренер Евгений Бушманов прокомментировал выступление сборной Хорватии на Евро-2024.

«Судя по всему, та сборная, которая была у хорватов раньше, немного устарела. Ей не хватает энергии, остроты, скорости. Пока эта команда не является той Хорватией, к которой мы привыкли за последние годы», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

Сборная Хорватии проиграла Испании (0:3) и сыграла вничью с Албанией (2:2) в первых двух турах группового турнира Евро-2024. Команда Златко Далича занимает последнее место в группе B.