Бушманов: «Евро с РПЛ не сравнить. Это разный футбол»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов объяснил, чем футбол на чемпионате Европы-2024 отличался от матчей РПЛ.

«Великолепный турнир, получился суперфинал. Рад за Испанию. Показывали классный футбол на протяжении всего чемпионата. Мне не было скучно смотреть Евро. Да, не все матчи были зрелищные, но интересные. Ждал ли завершения чемпионата Европы и возвращение РПЛ? Конечно, ждем начала чемпионата России, но Евро с РПЛ не сравнить. Это разный футбол. Клубный отличается от сборных. На Евро сильнейшие футболисты собраны, больше возможностей для сыгранности», — цитирует Бушманова Legalbet.

14 июля Испания обыграла Англию в финале Евро-2024 со счетом 2:1 и завоевала трофей в четвертый раз в истории.