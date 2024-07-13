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Сегодня, 21:48

Бут: «Изначально считал испанцев фаворитами Евро-2024»

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Двукратный чемпион Германии в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут заявил, что сборная Испании будет фаворитом финала Евро-2024 против Англии.

«Я изначально считал испанцев фаворитами турнира. С самого начала они показывают хорошую игру. Англичане играли не так ярко, но они прибавили в последнем матче. Финал будет непредсказуемым. Уверен, там будет потрясающая атмосфера. Вообще в Германии футбол очень любят во всех городах, везде сумасшедшая поддержка на стадионах», — приводит ТАСС слова Бута.

Финал чемпионата Европы между сборными Англии и Испании пройдет 14 июля в Берлине. Встреча начнется в 22:00 мск.

Источник: ТАСС
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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