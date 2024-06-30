Быков рассказал, как в Швейцарии празднуют победу над Италией на Евро-2024

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, который живет в Швейцарии, рассказал, как в стране празднуют победу сборной над Италией (2:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Всю ночь швейцарцы праздновали победу. Здесь живёт много итальянцев, много разных национальностей, и это всегда воспринимается как праздник. Радость чувствуется, всю ночь на машинах ездили и сигналили. Для маленькой страны победа над большим братом всегда воспринимается с воодушевлением, радостью и уважением. Уик-энд удался — будут праздновать!» — цитирует Быкова Metaratings.

В четвертьфинале чемпионата Европы швейцарцы сыграют с победителем пары Англия — Словакия.