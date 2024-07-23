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Судейство

Сегодня, 08:40

Сухина: «Карасев мог бы судить финал Евро-2024»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший арбитр Станислав Сухина считает, что Сергей Карасев мог бы получить назначение на решающий матч Евро-2024.

— Кто из российских арбитров мог бы работать на этом чемпионате Европы?

— Серега Карасев у нас считается номером один. Он уже судил матчи на таком уровне. Считаю, на прошлом Евро отработал очень прилично. Думаю, если бы ему давали в последние годы назначения на статусные игры в Европе, он бы еще набрался опыта, веса, авторитета. Так что если убрать все политические моменты, то в теории Сергею могли бы доверить на этом Евро и финал.

— Даже так?

— Ну а почему нет? Он уже давно находился в элитной группе судей. На прошлом Евро подтвердил свой высокий уровень.

На финал Евро-2024 была назначена судейская бригада во главе с 35-летним французом Франсуа Летексье.

Ламин Ямаль. «О том, что Ямаль станет звездой, узнал еще пять лет назад». Сухина — о скандале со «Спартаком», Денисове и Гинере

Евро-2024
Сергей Карасев (судья)
Станислав Сухина
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