Бывший игрок «Кубани» считает, что замена Кейна в финале Евро-2024 стала роковой ошибкой англичан

Бывший игрок «Кубани» Александр Чугунов прокомментировал поражение сборной Англии от Испании (1:2) в финале чемпионата Европы-2024.

«Англии не хватило креативных, творческих игроков, которые могут индивидуально решать эпизоды. Футбол всегда строился на индивидуальностях. Да, они подчинялись командной игре, но все равно выделялись. А сейчас Ямаль что-то сделал — и все говорят, что он самый лучший.

Все думали, что Кейн будет забивать за сборную Англии как за «Баварию», но нет. А как можно было заменить его в финале? Человека, на которого возлагались все надежды? Такая команда не могла ничего выиграть. Футболисты не брали на себя ответственность, перекладывали ее друг на друга. Так чемпионами не становятся», — приводит слова Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт заменил форварда Гарри Кейна на 61-й минуте, выпустив вместо него Олли Уоткинса.

Сборная Испании стала чемпионом Европы в рекордный четвертый раз.