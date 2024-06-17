Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:37

Деспотович: «Сербия выглядела лучше, чем Англия. Счет вообще не справедливый!»

Зарина Халимхонова
Фото Reuters
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал «СЭ» поражение сборной Сербии от Англии (0:1) в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024.

Единственный гол на 13-й минуте забил полузащитник англичан Джуд Беллингем.

«Все говорят, что Англия — сильная сборная. Но сегодня Сербия выглядела лучше, чем англичане. Считаю, что счет вообще не справедливый! Сербия должна была как минимум забить один гол. Наша сборная очень здорово выступила. Ребята показали себя и доказали, что являются одними из самых лучших футболистов в мире!», — сказал Деспотович «СЭ».

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Сербии, которая играет в группе C, встретится со Словенией (20 июня). В третьем туре соперником сербов станет Дания (25 июня).

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Рублев и еще два российских теннисиста не сыграют на Олимпиаде в Париже
Фанаты высмеяли Кумана за ковыряние в носу во время матча Евро-2024
Ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Зарубежные СМИ констатировали нулевые итоги «саммита мира» в Швейцарии
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
В Сербии назвали причину поражения от Англии на Евро-2024: «Отбивались, а не играли»
Саутгейт — о победе над Сербией: «Это была отличная игра в исполнении Беллингема»
Пикфорд повторил рекорд сборной Англии по сухим матчам на крупных турнирах
Спаситель-Эриксен, голландский успех и экономные англичане. Как прошел третий день Евро
Российские флаги Сербии не помогли: Беллингем принес победу Англии
Тубич о матче Англия — Сербия: «Было желание выйти на поле и спасти ситуацию»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Тубич о матче Англия — Сербия: «Было желание выйти на поле и спасти ситуацию»

Пикфорд повторил рекорд сборной Англии по сухим матчам на крупных турнирах