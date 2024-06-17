Деспотович: «Сербия выглядела лучше, чем Англия. Счет вообще не справедливый!»

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал «СЭ» поражение сборной Сербии от Англии (0:1) в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024.

Единственный гол на 13-й минуте забил полузащитник англичан Джуд Беллингем.

«Все говорят, что Англия — сильная сборная. Но сегодня Сербия выглядела лучше, чем англичане. Считаю, что счет вообще не справедливый! Сербия должна была как минимум забить один гол. Наша сборная очень здорово выступила. Ребята показали себя и доказали, что являются одними из самых лучших футболистов в мире!», — сказал Деспотович «СЭ».

Во втором туре групповой стадии Евро-2024 сборная Сербии, которая играет в группе C, встретится со Словенией (20 июня). В третьем туре соперником сербов станет Дания (25 июня).