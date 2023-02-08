Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии

Доменико Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024. Задача тренера — вывести команду на турнир.

Предыдущим местом работы Тедеско был «Лейпциг». До этого он также возглавлял московский «Спартак» и «Шальке».

До Тедеско сборную Бельгии тренировал Роберто Мартинес, который работал с командой с августа 2016 года. Специалист ушел в отставку после того, как не смог выйти в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Бельгии по итогам жеребьевки отборочного турнира Евро-2024 попала в группу F вместе с командами Швеции, Австрии, Эстонии и Азербайджана. Бельгийцы проведут первый матч 24 марта против Швеции.