Батак: «Это самое слабое выступление Сербии на крупных турнирах за последнее время»

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак прокомментировал «СЭ» вылет сборной Сербии с Евро-2024.

«Сербии не хватило энергии, голов и игры. Все было очень плохо. Это самое слабое выступление Сербии на крупных турнирах за последнее время. Если посмотреть на то, как сборная играет в последнее время, то думаю, что отставка главного тренера ожидается. Когда результата нет, тренерский штаб могут поменять», — сказал Батак «СЭ».

На Евро-2024 Сербия проиграла Англии (0:1) и сыграла вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0). Команда заняла последнее, четвертое место в группе C с 2 очками.