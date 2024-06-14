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Сегодня, 21:00

Церемония открытия чемпионата Европы 2024: началась прямая трансляция

Церемония открытия Евро-2024 пройдет 14 июня в Мюнхене
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Стадион «Альянц Арена» в Мюнхене, где начнется Евро-2024.
Стадион «Альянц Арена» в Мюнхене, где начнется Евро-2024.
Фото AFP
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В Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» началась церемония открытия чемпионата Европы-2024 по футболу. На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru стартовала прямая видеотрансляция торжественного мероприятия перед матчем сборных Германии и Шотландии.

«СЭ» также ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий церемонии открытия турнира в Германии.

Матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия начнется в 22.00 мск. Его покажут бесплатно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля. Матчи турнира будут сыграны в десяти немецких городах на полях десяти стадионов. На Евро-2024 выступят 24 сборные. Финал пройдет на берлинской арене «Олимпиаштадион».

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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