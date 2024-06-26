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Сегодня, 22:25

Чехия — Турция: Барака удалили на 20-й минуте

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Чехии Антонин Барак получил две желтые карточки в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 против Турции.

На 11-й минуте судья вынес предупреждение футболисту за задержку соперника — Барак потянул за футболку турецкого защитника Ферди Кадиоглу. На 20-й минуте он получил вторую желтую карточку за грубую игру и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

Игра проходит на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Чехия.

Футбол
Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
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