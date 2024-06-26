Чехия — Турция: команды не открыли счет в первом тайме

Сборные Чехии и Турции сыграли вничью в первом тайме матча 3-го тура группового турнира Евро-2024 — 0:0.

На 20-й минуте полузащитник национальной команды Чехии Антонин Барак оставил свою команду в меньшинстве, получив вторую желтую карточку за игру. На 34-й минуте судья вынес предупреждение чешскому форварду Патрику Шику, который пропустит следующий матч команды в случае выхода в плей-офф.

Встреча проходит на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Чехия.