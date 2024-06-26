Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:50

Чехия — Турция: началась трансляция матча Евро-2024

Чехия сыграет с Турцией на Евро-2024 26 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Турции.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Чехия сыграет с Турцией в матче группы F на Евро-2024 в среду, 26 июня. Игра состоится на стадионе «Фолькспаркштадион»" в Гамбурге (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке группы F. За ключевыми событиями встречи Чехия — Турция можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Чешская сборная набрала 1 очко и занимает третье место в группе. Турки с 3 баллами располагаются на второй строчке в квартете.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Турции по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Гендиректор «Спартака» Малышев назвал провокационным вопрос о задачах на сезон
Царукяна дисквалифицировали из-за нападения на фаната
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Чехия — Турция: команды не открыли счет в первом тайме
Грузия обыгрывает Португалию после первого тайма матча Евро-2024
Новый формат Евро — провал. Он убивает зрелищность и мотивацию — особенно для топ-сборных
Главный тренер сборной Бельгии Тедеско — о матче с Украиной: «Сегодня мы знали, что не проиграем»
Кальцона: «Словакия хотела выиграть группу, но румыны — сильная команда»
Чехия — Турция: Барака удалили на 20-й минуте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Лоботка признан лучшим игроком матча Словакия — Румыния

Грузия — Португалия: началась трансляция матча Евро-2024