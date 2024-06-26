Турция вырвала победу в матче с Чехией и продолжит выступление на Евро-2024

Сборная Турции обыграла Чехию в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 — 2:1.

Автором первого гола на 51-й минуте стал полузащитник турецкой команды Хакан Чалханоглу. На 66-й минуте отличился Томаш Соучек, который сделал счет равным. Окончательный счет в игре установил турецкий форвард Дженк Тосун, забивший на 90+4-й минуте.

Чехия с 20-й минуты играла в меньшинстве, после того как Антонин Барак получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Футболисты турецкой команды набрали 6 очков и со второго места в группе F вышли в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала турки сыграют против Австрии. Чехия с 1 баллом заняла последнюю, четвертую позицию в квартете и покинула турнир.