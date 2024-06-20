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Сегодня, 16:55

Чемпион Европы по регби Кошарин рассказал, какие сборные могут удивить на Евро

Алина Савинова
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Чемпион России и Европы по регби Кирилл Кошарин предположил, какие сборные будут побороться за победу на Евро-2024.

«Сейчас хорошее поколение игроков у Бельгии и Нидерландов. Лидер обороны сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк приехал на свой первый чемпионат Европы. Сборная Франции, которая всех радует игрой, тоже может произвести фурор. В конце концов они играли в финале последнего чемпионата мира. Англичане под руководством Гарета Саутгейта также могут удивить. И немцы!» — цитирует Кошарина «Газета.Ru».

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в турнире принимают участие 24 сборные.

Источник: Газета.Ru
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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