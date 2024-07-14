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14 июля, 23:55

Евро 2024: сетка плей-офф и результаты всех матчей

Испания стала победителем чемпионата Европы по футболу
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Испания победила Англию в финале Евро-2024.
Фото Global Look Press
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Финальный турнир Евро 2024 в Германии прошел с 14 июня по 14 июля.

В групповом турнире стартовали 24 сборные, разбитые на шесть групп по четыре команды в каждой. После трех туров в плей-офф вышли победители и вторые команды всех квартетов, а также четыре из шести с третьих мест с учетом лучших результатов.

Эмерик Лапорт и&nbsp;Николас Уильямс (сборная Испании). В одной части сетки — бойня фаворитов, в другой — Англия. Расклады плей-офф Евро перед четвертьфиналами

В 1/8 финала вылетел чемпион Европы-2020 — Италия проиграла Швейцарии. Испания выбила одно из открытий турнира — Грузию, Франция — Бельгию. Англия спаслась в концовке основного времени и прошла Словакию, Португалия победила Словению в серии пенальти.

В 1/4 финала Испания в дополнительное время победила хозяйку Евро-2024 Германию. Франция в серии пенальти прошла Португалию, Англия — Швейцарию. Нидерланды в основное время обыграли еще одно открытие турнира — Турцию.

В полуфинале Испания взяла верх над Францией, Англия — над Нидерландами. Оба матча закончились со счетом 2:1.

Сборная Испании с&nbsp;кубком за&nbsp;победу на&nbsp;Евро-2024. Испания — абсолютный чемпион! Евро выиграла самая достойная команда

В финале в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине Испания победила Англию — 2:1.

Англичане ни разу не становились чемпионами Европы и уступили во втором финале подряд, три года назад команда Гарета Саутгейта уступила Италии в серии пенальти решающего матча Евро-2020 на «Уэмбли» в Лондоне.

Испания взяла четвертый титул чемпиона Европы (1964, 2008, 2012, 2024).

Чемпионат Европы 2024: турнирные таблицы групп, расписание и результаты матчей, пары и финал плей-офф, статистика — в разделе Евро.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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Сборная Испании обыграла Англию и стала победителем Евро-2024

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