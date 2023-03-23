0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:15

Чемпионат Европы-2024: Италия — Англия и другие матчи квалификации 23 марта

Форвард сборной Англии Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Сегодня, 23 марта, состоятся матчи квалификационного раунда чемпионата Европы-2024.

Группа С

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Северная Македония
Мальта
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Италия
Англия

Группа Н

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 18:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Словения
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 22:45. Olimpico Serravalle (Серравалле)
Сан-Марино
Северная Ирландия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Финляндия

Группа J

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Словакия
Люксембург
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Лихтенштейн
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
Исландия

dsadadad
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Почему провалилась сборная? / Нужно ли убирать Черчесова? / Чего добивается Зарема?
Позор для России, праздник для Дании / Копенгаген гуляет после разгрома команды Черчесова
Дания сокрушила Россию, и команда Черчесова с позором покинула Евро / Live с Александром Гришиным
Россия — Финляндия: есть победа на Евро! / С такой игрой стоит бояться Дании?
Дмитрий Губерниев — про скандал с Ольгой Бузовой: «Это была не постановка»
Окончательная заявка Черчесова / Что ждать от России на Евро?
Александр Головин: Мбаппе — лучший в мире / Челси — супертоп / Фаворит Евро — это...
Антон Заболотный: Это в СМИ я деревянный / Нужно больше хейта / Возвращение в ЦСКА
Черчесов — о жеребьевке и минусах календаря на Евро
Дюков — о задачах сборной и контракте Черчесова
Черчесов объяснил, почему сыграл с Бельгией в атакующий футбол
Акинфеев в сборную не возвращается, Головин не сыграет с Бельгией
Черчесов: «Не говорил с Акинфеевым! Не надо вводить людей в заблуждение»
«Есть шанс показать, что это лучшая сборная»
Головин: «Выиграть Евро? После ЧМ все возможно»
Дзюба изображает Черышева
Останкинская башня в цветах флага России
Сборная и фанаты вместе празднуют выход на Евро-2020
Россия — на Евро-2020! Как Кипр болел за наших
Кудряшов: «России важно стать первой в группе»
Гильерме: «Теперь хотим обыграть Кипр»
Комличенко: «Сказал Дзюбе, что он — машина»
Дзюба: «Гимн России круче гимна Лиги чемпионов»
Леонид Федун: о сборной России
Игроки сборной Ротмечают победу исландскими хлопками
Россия — Шотландия. Атмосфера перед матчем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Брейне: «Для меня большая честь представлять Бельгию с капитанской повязкой»