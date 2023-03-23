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Чемпионат Европы
Сегодня, 12:15
Чемпионат Европы-2024: Италия — Англия и другие матчи квалификации 23 марта
Форвард сборной Англии Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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Дзен
Сегодня, 23 марта, состоятся матчи квалификационного раунда чемпионата Европы-2024.
Группа С
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Северная Македония
Мальта
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Италия
Англия
Группа Н
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 18:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Словения
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 22:45. Olimpico Serravalle (Серравалле)
Сан-Марино
Северная Ирландия
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 22:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Финляндия
Группа J
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Словакия
Люксембург
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Лихтенштейн
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
23 мар, 22:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
Исландия
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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