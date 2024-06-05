Матч открытия чемпионата Европы по футболу-2024 между Германией и Шотландией состоится в пятницу, 14 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало в 22.00 по московскому времени. Игры групповой стадии чемпионата Европы продлятся до 26 июня включительно.

Матчи в рамках 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Игры 1/4 финала — 5 и 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля. Финальная встреча пройдет 14 июля на «Олимпиаштадионе» в Берлине, начало — в 22.00 (мск).

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале Евро итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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