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Сегодня, 22:00

Чемпионат Европы: дата и время начала матча открытия Евро 2024 — кто и где играет

Матч открытия чемпионата Европы-2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня в Мюнхене
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трофей Лиги чемпионов на стадионе &amp;quot;Альянц Арена&amp;quot; в Мюнхене, Германия.
Фото AFP
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Матч открытия чемпионата Европы по футболу-2024 между Германией и Шотландией состоится в пятницу, 14 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало в 22.00 по московскому времени. Игры групповой стадии чемпионата Европы продлятся до 26 июня включительно.

Матчи в рамках 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Игры 1/4 финала — 5 и 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля. Финальная встреча пройдет 14 июля на «Олимпиаштадионе» в Берлине, начало — в 22.00 (мск).

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале Евро итальянцы обыграли Англию (1:1, пенальти 3:2).

Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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