Чемпионат Европы по футболу: где будет проходить Евро 2024

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Решение о месте проведения европейского первенства по футболу принял исполнительный комитет УЕФА 27 сентября 2018 года на встрече в Ньоне. Единственным конкурентом Германии была Турция.

Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт. Игры состоятся на десяти стадионах.

Города и стадионы чемпионата Европы по футболу-2024:

Берлин — стадион «Олимпиаштадион»

Дортмунд — стадион «Сигнал Идуна Парк»

Дюссельдорф — стадион «Меркур Шпиль Арена»

Франкфурт-на-Майне — стадион «Дойче банк Парк»

Гельзенкирхен — стадион «Фельтинс-Арена»

Гамбург — арена «Фолькспаркштадион»

Кельн — стадион «Рейн Энерги»

Лейпциг — стадион «Ред Булл Арена»

Мюнхен — стадион «Альянц Арена»

Штутгарт — стадион «МХП-Арена»

В 1988 году чемпионат Европы проводился в ФРГ. После объединения Германия еще не принимала Евро, хотя в 2006 году организовывала чемпионат мира.

Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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