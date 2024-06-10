Чемпионат Европы по футболу: где будет проходить Евро 2024

Сегодня, 13:00
Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Решение о месте проведения европейского первенства по футболу принял исполнительный комитет УЕФА 27 сентября 2018 года на встрече в Ньоне. Единственным конкурентом Германии была Турция.
Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт. Игры состоятся на десяти стадионах.
Города и стадионы чемпионата Европы по футболу-2024:
Берлин — стадион «Олимпиаштадион»
Дортмунд — стадион «Сигнал Идуна Парк»
Дюссельдорф — стадион «Меркур Шпиль Арена»
Франкфурт-на-Майне — стадион «Дойче банк Парк»
Гельзенкирхен — стадион «Фельтинс-Арена»
Гамбург — арена «Фолькспаркштадион»
Кельн — стадион «Рейн Энерги»
Лейпциг — стадион «Ред Булл Арена»
Мюнхен — стадион «Альянц Арена»
Штутгарт — стадион «МХП-Арена»
В 1988 году чемпионат Европы проводился в ФРГ. После объединения Германия еще не принимала Евро, хотя в 2006 году организовывала чемпионат мира.
Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».
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