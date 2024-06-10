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Сегодня, 13:00

Чемпионат Европы по футболу: где будет проходить Евро 2024

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Логотип чемпионата Европы по футболу.
Фото Global Look Press
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Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Решение о месте проведения европейского первенства по футболу принял исполнительный комитет УЕФА 27 сентября 2018 года на встрече в Ньоне. Единственным конкурентом Германии была Турция.

Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт. Игры состоятся на десяти стадионах.

Города и стадионы чемпионата Европы по футболу-2024:

  • Берлин — стадион «Олимпиаштадион»

  • Дортмунд — стадион «Сигнал Идуна Парк»

  • Дюссельдорф — стадион «Меркур Шпиль Арена»

  • Франкфурт-на-Майне — стадион «Дойче банк Парк»

  • Гельзенкирхен — стадион «Фельтинс-Арена»

  • Гамбург — арена «Фолькспаркштадион»

  • Кельн — стадион «Рейн Энерги»

  • Лейпциг — стадион «Ред Булл Арена»

  • Мюнхен — стадион «Альянц Арена»

  • Штутгарт — стадион «МХП-Арена»

В 1988 году чемпионат Европы проводился в ФРГ. После объединения Германия еще не принимала Евро, хотя в 2006 году организовывала чемпионат мира.

Узнать больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео.

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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