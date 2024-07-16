Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:30

Чемпионат Европы по футболу: какие страны примут Евро 2028 и 2032

Чемпионат Европы по футболу 2028 пройдет в Великобритании и Ирландии
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Reuters
Telegram Дзен

Чемпионат Европы по футболу 2028 пройдет в двух странах: Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии. Ориентировочные даты проведения турнира — с 9 июня по 9 июля.

Также уже известные страны, которые примут Евро-2032. 10 октября 2023 года на конгрессе УЕФА, который состоялся в Ньоне (Швейцария), было решено, что турнир примут сразу две страны — Италия и Турция. Предполагается, что в 19-м розыгрыше впервые в истории примут участие 32 команд.

Россия подавала заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032, но предложения были отклонены.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Рудковская ответила на претензии Парсеговой
В Берлине перед финалом Евро-2024 российский болельщик обматерил актера Смольянинова*
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Военный эксперт указал на нарушение Женевских конвенций боевиками «Азова»
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Орещук: «Дешама сгубила заточенность в атаке на Мбаппе. А тот турнир провалил»

Орещук назвал лучшего вратаря Евро-2024