Чемпионат Европы по футболу: кто прошел на Евро 2024

Сегодня, 15:00
С 14 июня по 14 июля в Германии пройдет 17-й в истории чемпионат Европы-2024. В турнире выступят 24 национальные команды. «СЭ» публикует список сборных, которые сыграют на Евро-2024 летом.
Польша, Украина и Грузия вышли через стыковые матчи в финальную часть чемпионата Европы-2024.
Финал Евро-2024 состоится в Берлине 14 июля на арене «Олимпиаштадион». Начало — в 22.00 мск.
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».