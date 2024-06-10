Чемпионат Европы по футболу: кто прошел на Евро 2024

24 сборные сыграют на Евро-2024 в Германии

С 14 июня по 14 июля в Германии пройдет 17-й в истории чемпионат Европы-2024. В турнире выступят 24 национальные команды. «СЭ» публикует список сборных, которые сыграют на Евро-2024 летом.

Кто прошел на Евро 2024

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Польша, Украина и Грузия вышли через стыковые матчи в финальную часть чемпионата Европы-2024.

Финал Евро-2024 состоится в Берлине 14 июля на арене «Олимпиаштадион». Начало — в 22.00 мск.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».