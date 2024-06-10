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Сегодня, 15:00

Чемпионат Европы по футболу: кто прошел на Евро 2024

24 сборные сыграют на Евро-2024 в Германии
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Официальный мяч Евро-2024.
Официальный мяч Евро-2024.
Фото Reuters
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С 14 июня по 14 июля в Германии пройдет 17-й в истории чемпионат Европы-2024. В турнире выступят 24 национальные команды. «СЭ» публикует список сборных, которые сыграют на Евро-2024 летом.

Кто прошел на Евро 2024

  • Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
  • Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
  • Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
  • Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
  • Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
  • Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Польша, Украина и Грузия вышли через стыковые матчи в финальную часть чемпионата Европы-2024.

Финал Евро-2024 состоится в Берлине 14 июля на арене «Олимпиаштадион». Начало — в 22.00 мск.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».

Кубок Евро-2024 и&nbsp;официальный мяч турнира на&nbsp;фоне Бранденбургских ворот в&nbsp;Берлине. Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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Евро 2024: расписание матчей чемпионата Европы по футболу