Чемпионат Европы по футболу: почему Германия не играла в отборе Евро 2024

Немецкая сборная не участвовала в квалификационном турнире на правах страны-хозяйки

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Немецкая сборная не участвовала в квалификационном турнире на правах страны-хозяйки и автоматически попала в групповой этап.

Это будет 14-й подряд чемпионат Европы для сборной Германии. Бундестим не пропустил ни одного европейского первенства с 1972 года. Сборная ФРГ становилась чемпионом Европы в 1972 и 1980 годах. Сборная объединенной Германии выиграла Евро-1996 в Англии.

После объединения Германия еще не принимала чемпионат Европы по футболу, хотя в 2006 году организовывала чемпионат мира.

Получить больше информации о городах и стадионах чемпионата Европы по футболу-2024 можно на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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