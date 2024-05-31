Черчесов назвал фаворитов чемпионата Европы-2024

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о фаворитах чемпионата Европы-2024.

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Действующим победителем Евро является сборная Италии.

«На таких событиях невозможно выделить одну команду. Для меня хозяева турнира Германия, а также Франция и Англия — главные фавориты. Кроме того, считаю португальцев очень сильными. Они играют в современный футбол и могут добиться большого успеха на чемпионате Европы», — сказал Черчесов в интервью венгерскому изданию Nemzeti Sport.

На Евро-2024 сборная Германии сыграет в группе А против национальных команд Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Англия попала в квартет С c Данией, Словенией и Сербией.

Французы на групповом этапе турнира проведут матчи против Польши, Нидерландов и Австрии, а португальцы встретятся с Турцией, Грузией и Чехией.