Сербия благодаря дублю Влаховича обыграла Черногорию в отборочном турнире Евро-2024

Сборная Сербии одержала победу над Черногорией в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:0.

Встреча проходила в Черногории. Дублем отметился Душан Влахович, вышедший на замену во втором тайме.

Сборная Сербии с 6 очками вышла на чистое первое место в группе G. Черногория с 3 очками опустилась на третью строчку.

В параллельной встрече Венгрия на своем поле разгромила Болгарию — 3:0. Забитыми мячами отметились Балинт Вечеи, Доминик Собослаи и Мартин Адам.

После этой победы венгры с 3 очками поднялись на вторую строчку в группе G. Болгария с 0 очков после двух игр остается на последнем месте.