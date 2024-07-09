Чернышев: «Испанцы на протяжении всего Евро показывают зрелищный футбол. Буду им симпатизировать»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от полуфиналов Евро-2024.

— Я с детства болел за сборную Германии, но они уступили испанцам, к сожалению. Поэтому в матчах полуфинала у меня нет каких-то особых предпочтений среди команд, но буду поддерживать испанцев, потому что на протяжении всего турнира они показывают хороший и зрелищный футбол. Да, они, конечно, отличаются от той легендарной сборной Испании образца 2008-2012, когда там были собраны суперзвезды, которые показывали очень красивую игру. Но зато сейчас у Испании молодая команда со своим стилем и почерком. Буду им симпатизировать.

Жаль, что до стадии полуфинала не добралась какая-то темная лошадка, например, Турция или Австрия. Теперь нас ждут матчи между настоящими грандами. Лично я бы хотел, чтобы в финал вышли команды Испании и Нидерландов, — сказал Чернышов «РБ Спорт».

Первый полуфинал Евро-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Второй полуфинал между Англией и Нидерландами состоится в среду, 10 июля. Оба матча начнутся в 22.00 (мск).