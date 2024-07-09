Черышев: «Сила испанской молодежи даст результат в матче с Францией на Евро»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» высказался о травмах и дисквалификациях игроков сборной Испании перед игрой 1/2 финала чемпионата Европы с Францией.

«У сборной Испании есть дерзкая молодежь, много быстрых футболистов. Конечно, отсутствие любого игрока — это потеря. Особенно на таком важном турнире, когда игры идут практически два дня на третий. Это очень сложно: физически поддерживать команду, настроиться и просмотреть соперника. Здесь много разных нюансов. Но все-таки, я думаю, что сила молодежи, этих быстрых, техничных и амбициозных футболистов даст результат», — сказал Черышев «СЭ».

В полуфинале чемпионата Европы-2024 сборной Испании придется обойтись без защитников Дани Карвахаля и Робина Ле Нормана. Оба в четвертьфинале с Германией (2:1) заработали дисквалификацию. Также травму получил полузащитник Педри. Из-за растяжения боковых связок колена он пропустит оставшуюся часть турнира.

Матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе Allianz Arena (Мюнхен, Германия). Начало — в 22:00 по московскому времени.

Александр Абустин