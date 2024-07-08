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Сегодня, 16:40

Черышев — о прогрессе сборной Испании: «Они научились действовать как в обороне, так и в атаке»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры сборной Испании на Евро-2024.

«Луис де ла Фуэнте — грамотный тренер, который долго был в федерации. Наконец-то ему доверили сборную и дали шанс. На протяжении всего времени его работы очень сильно заметно, как команда меняется в плане игры и состава. Раньше мы знали, что берут футболистов в основном из «Барселоны» и «Реала». Сейчас такого нет. Очень бросается в глаза, что раньше команда играла только в «тики-таку» и можно было удивить на контратаках, а сейчас сборная смотрится. Они умеют действовать как в обороне, так и в атаке. Как в обороне и на контратаках, так и в позиционных действиях. Причем Испания продемонстрировала эти качества на этом Евро», — сказал Черышев «СЭ».

Матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе Allianz Arena (Мюнхен, Германия). Начало — в 22:00 по московскому времени.

Александр Абустин

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Дмитрий Черышев
Луис де ла Фуэнте
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