Черышев — о сборной Румынии: «Не жду от нее сюрпризов»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев объяснил «СЭ», почему не считает сборную Румынии командой, способной удивить на чемпионате Европы.

«Видел игру румын только один раз и не считаю, что они способны преподнести какой-то сюрприз. Не верю в это. Неожиданностей стоит ждать от команд, которые играют от обороны. Такие сборные могут удивить благодаря своей психологии и игре на стандартах», — сказал Черышев «СЭ».

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Румынии сыграет в группе E вместе с Украиной, Бельгией и Словакией.

(Александр Абустин)