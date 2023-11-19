Чижек — об отстранении игроков сборной Чехии: «Ребята подвели команду»

Бывший игрок «Рубина» Томаш Чижек прокомментировал отстранение троих игроков сборной Чехии.

19 ноября сборная Чехии объявила об отстранении экс-форварда «Локомотива» Яна Кухты, защитника «Вест Хэма» Яна Цоуфала и игрока «Ариса» Якуба Брабеца. В чешских СМИ сообщается, что причиной отстранении стало нарушение режима.

«Для сборной это неприятная история. Ребята подвели команду, потому что нас ждет очень сложный матч с Молдавией, несмотря на то, что Чехию устроит и ничья. Правильно ли поступило руководство, отстранив игроков? Посмотрим, это можно будет обсудить после игры», — заявил Чижек.

Сборная Чехии 20 ноября дома примет Молдавию в отборочном турнире Евро-2024. За тур до конца чехи с 12 очками занимают второе место в группе E, опережая молдаван на два очка.