Филатов — о Рангнике: «Удивил выход Австрии из группы. Но что он мог сделать в «Локомотиве» за 4 месяца?»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре сборной Австрии на Евро-2024. Австрийцы победили Нидерланды (3:2) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Рангник работал в «Локомотиве» четыре месяца. Что он мог сделать за это время? Единственное, что хорошее — он пригласил квалифицированных игроков. Думаю, ему не хватило времени, чтобы команда добилась результатов. И ошибка была в том, что Марко Николича освободил. По поводу Австрии — удивил выход из группы», — сказал Филатов «СЭ».

Австрия заняла первое место в турнирной таблице группы D с 6 очками.