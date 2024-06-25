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Сегодня, 22:12

Филатов — о Рангнике: «Удивил выход Австрии из группы. Но что он мог сделать в «Локомотиве» за 4 месяца?»

Зарина Халимхонова
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре сборной Австрии на Евро-2024. Австрийцы победили Нидерланды (3:2) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Рангник работал в «Локомотиве» четыре месяца. Что он мог сделать за это время? Единственное, что хорошее — он пригласил квалифицированных игроков. Думаю, ему не хватило времени, чтобы команда добилась результатов. И ошибка была в том, что Марко Николича освободил. По поводу Австрии — удивил выход из группы», — сказал Филатов «СЭ».

Австрия заняла первое место в турнирной таблице группы D с 6 очками.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Ральф Рангник
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