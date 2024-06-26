Что должно произойти, чтобы в 1/8 финала не встретились Англия и Нидерланды

Существует большая вероятность, что Англия, занявшая первое место в группе С, встретится в 1/8 финала Евро с Нидерландами, занявшими третье место в группе D. Что может этому помешать?

Рейтинг сборных с 3-х мест.

Помимо Хорватии в плей-офф рискуют не попасть с третьих мест представители трех групп — Е, А и F.

По регламенту Англия не встретится с Нидерландами только в одном случае — если компанию хорватам составят венгры. В этом случае британцы попадут на третью команду из группы Е, а Нидерланды — на победителя этого квартета.

Ситуация, при которой Словакия проиграет с разницей в три (в этом случае еще и четыре желтые надо получить) и более мяча румынам — маловероятна. Равно как и ее победа в пять и более голов. Ниже венгров третья команда из группы Е опуститься не должна.

Что же должно произойти, чтобы третья команда из группы F обогнала Венгрию?

Для этого достаточно, чтобы Грузия победила Португалию. Если грузины наберут 4 очка (сейчас 1), то у кого-то из пары Турция (3) — Чехия (1) будет минимум столько же, и венгры окажутся ниже.

Если Грузия не победит Португалию, то необходимо, чтобы Чехия обыграла Турцию, но с разницей менее трех голов. При таком раскладе в плей-офф не попадут уже турки.