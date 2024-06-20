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Сегодня, 08:15

Чугунов: «Португалия ничем не порадовала, Роналду и Пепе около 40 лет — тяжеловато им»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов прокомментировал результаты первых матчей Евро-2024.

«Не сказать, что Германия и Франция прям в такой блестящей форме. Немного сильнее соперников — и выигрывают. У Италии с молодыми футболистами понравилась организация, отношение, движение, прессинг и отбор. Они реально пытаются играть в футбол. Разочаровала Бельгия очень сильно. Португалия тоже не порадовала ничем. Роналду и Пепе около 40 лет — ну тяжеловато ж им. В том, что они великие люди, тут вопросов нет. Но все равно, как бы то ни было, возраст есть возраст, его ещё никто не обманывал», — цитирует Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

Сборная Португалии обыграла Чехию (2:1) в первом туре группового турнира Евро-2024. Команда Роберто Мартинеса занимает второе место в группе F. Во 2-м туре Португалия сыграет с Турцией.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005658341_eks-igrok_kubani_chugunov_u_ronaldu_vozrast_mbappe_i_keyn_ne_kumiryi_a_yamal_staraetsya
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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