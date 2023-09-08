Цимикас назвал причины поражения от Нидерландов в отборе Евро-2024

Защитник сборной Греции Константинос Цимикас прокомментировал поражение от Нидерландов (0:3) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Я думаю, что все пошло не так, потому что мы как команда не защищались должным образом. Мы пытались играть в футбол. Мы с самого начала знали, что будем играть с одной из лучших команд мира, на мой взгляд. У них лучшие футболисты с множеством способностей с мячом и без него. В первом тайме мы играли не так хорошо. Мы пропустили три гола. Но я думаю, что все игроки отдали абсолютно все на поле. Мы до последней минуты игры старались забить гол. Но в конечном итоге нам остается принять этот результат.

Теперь мы должны выложиться, чтобы каждую игру воспринимать как финал. Я думаю, нам нужно быть более сосредоточенными с самого начала, правильно защищаться как команда, стараться помогать друг другу. Конечно, у нас все есть возможность побороться за второе место. Надеюсь, мы будем вторыми», — цитриует пресс-служба УЕФА Цимикаса.

Нидерланды идут на втором месте в группе В, набрав 6 очков. Греция расположилась на третьей строчке (6 очков).