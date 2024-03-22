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22 марта, 21:03

Цимикас признался, что ему жаль сборную Казахстана

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Защитник «Ливерпуля» и сборной Греции Константинос Цимикас высказался о победе национальной команды над Казахстаном (5:0) в полуфинале стыковых матчей чемпионата Европы-2024.

«Честно говоря, мы не ожидали, что Казахстан пропустит пять мячей. Все игроки отдавались на 100% в этом матче. Нам получилось забить пять мячей за счет раннего гола с пенальти. Казахстан старался до последнего, несмотря на разгромный счет. Мне их жаль», — цитирует Цимикаса Metaratings.ru.

Греческая команда вышла в финал стыковых матчей Евро-2024, где сыграет против Грузии. Матч пройдет 26 марта. Начало — в 20.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Сборная Греции по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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