Даку дисквалифицировали на два матча Евро-2024 за оскорбительные кричалки

Нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку дисквалифицировали на два матча Евро-2024, сообщается на сайте Федерации футбола Албании.

После матча против сборной Хорватии (2:2) во втором туре группового турнира Евро-2024 Даку зарядил оскорбительную кричалку про Сербию и Северную Македонию.

26-летний форвард не сыграет против сборной Испании в третьем туре и пропустит матч 1/8 финала турнира, если Албания сумеет выйти из группы.

Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года.

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