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Сегодня, 10:00

Даку об оскорбительной кричалке: «Оказался в центре скандала, за что мне очень стыдно»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Мирлинд Даку.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку в интервью «СЭ» прокомментировал свою оскорбительную кричалку после матча против Хорватии (2:2) во 2-м туре Евро-2024.

«Безусловно, эта неделя выдалась очень тяжелой. Столкнулся с давлением, с которым я прежде не сталкивался. Оказался в центре скандала, за что мне очень стыдно. Я не хотел спровоцировать такую ситуацию, не говоря уже о том, что она вызвала большой ажиотаж в медиа. Все вышло из-под контроля. После подобного я всегда начинаю себя накручивать, эти мысли и переживания не покидают меня. Это один из самый сложных моментов в карьере», — сказал Даку «СЭ».

Мирлинд Даку. «Это ужасный поступок, он меня не красит. Такое просто недопустимо». Интервью Даку — о скандале на Евро-2024

23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча за оскорбительные кричалки после игры сборной Албании против Хорватии во 2-м туре группового турнира чемпионата Европы.

Даку пропустил матч против Испании в 3-м туре. В 1/8 финала турнира сборная Албании не сумела выйти.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Мирлинд Даку
Чемпионат Европы по футболу
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