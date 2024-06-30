Даку объяснил свою оскорбительную кричалку эмоциями: «Это нисколько меня не оправдывает»

Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку в интервью «СЭ» поделился эмоциями после инцидента с оскорбительной кричалкой в матче против Хорватии (2:2) во 2-м туре Евро-2024.

«Наверное, в России не все до конца знают все нюансы произошедшего, поэтому я должен объясниться, — сказал Даку «СЭ». — После первого матча на турнире с Италией много критики от болельщиков досталось нашему защитнику Эльсеиду Хюсаю. На него давили не только болельщики, но и медиа. После игры с Хорватией я хотел его поддержать и вместе с ним пошел к фанатской трибуне, чтобы болельщики его приняли, поддержали, разделили этот радостный момент вместе с ним. Затем ему дали в руки мегафон, я был рядом. Позже мегафон оказался у меня в руках, и я выкрикнул те слова. В подобных матчах зачастую фанаты позволяют себе оскорбительные кричалки в адрес болельщиков других стран. Такой антураж сохраняется на протяжении всей игры и окутывает тебя. Это влияет на всех, кто находится на стадионе».

Даку также объяснил свою кричалку эмоциональным состоянием после игры.

«В том матче была эмоциональная концовка: мы сравняли счет на последних минутах, а я дебютировал на турнире. Поэтому эмоции перехлестывали. Но это нисколько меня не оправдывает. Сразу после кричалки я осознал, что сделал — произнес непозволительные вещи. У меня был шок от того, что я подвергся эмоциям и позволил себе подобные выкрики», — добавил он.

23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча за оскорбительные кричалки после игры сборной Албании против Хорватии во 2-м туре группового турнира чемпионата Европы.

Даку пропустил матч против Испании в 3-м туре. В 1/8 финала турнира сборная Албании не сумела выйти.